Büyük beden sosyal medya fenomeni bikinili paylaşımıyla tam not aldı! Beden pozitifliğine gönderme yaptı

Kanada’da yaşayan sosyal medya fenomeni Olive, YouTube’dan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kadınların beden ölçülerinden bağımsız bir şekilde kendilerine güvenmeleri gerektiğini savunan ve güzelliğin bir standarda dönüştürülemeyeceğini belirten Olive, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Leopar bikinisiyle gururla beden ölçülerini sergileyen Olive, takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgi gösterdiği gönderisine Olive, özgüvenli bir şekilde “En güzel manzaram” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Olive’in cesur paylaşımı nedeniyle kendisini tebrik etti. Takipçileri aynı zamanda fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti



