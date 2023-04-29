Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Megan Barton Hanson göğüs dekoltesiyle şov yaptı! Göğüslerini zar zor örttü

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Megan Barton Hanson aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından yine hayranlarını mutlu edecek bir paylaşım yaptı. Programın sonrasında yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak dikkatleri çeken Hanson Barselona gezisinde çekilen bir pozunu paylaşarak sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Hanson derin göğüs detaylı bir hırka ve etek takımıyla otelinin balkonundan çekilen bir pozunu paylaştı. Hanson’un gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.