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  4. Love Island (Aşk Adası) yıldızı Shannon Singh’in elbisesi sosyal medyanın diline düştü

Love Island (Aşk Adası) yıldızı Shannon Singh’in elbisesi sosyal medyanın diline düştü

14.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bütün vücudunu örten bir elbise tercih eden Singh, sosyal medyadan gelen çıplaklık yorumları üzerine “Hepimiz göğüs ucunun ne olduğunu biliyoruz” diyerek yanıt verdi.

Love Island (Aşk Adası) yıldızı Shannon Singh’in elbisesi sosyal medyanın diline düştü

Aşk Adası programından sonra ünlenen ve binlerce sosyal medya takipçisine ulaşan Shannon Singh,son gönderisindeki kıyafet tercihiyle herkesi şaşırtmayı başardı. 23 yaşındaki Singh,kıvrımlarını sergilemek için bir vücut çorabı giydi. Singh, aynanın karşına geçerek verdiği pozuna, “Hayır çıplak değilim ama olsam fark eder miydi?” notunu düştü. Singh’in paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcıları eleştiri oklarını güzel isme çevirdi.

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“BİRAZ DERİDEN BİR ŞEY OLMAZ”

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Paylaşımına gelen sert yorumların üzerine bedne pozitifliğini savunduğunu ifade eden Singh, “Genel olarak kendisine güvenen diğer insanları nedne bu kadar rahatsız ettiğini anlamıyorum. Çıplak bir vücudun tabu olduğunu ve insanların bu durumu eleştirdiğini biliyorum ama nedenini anlamıyorum. Bir deriden kimsye bir şey olmaz. Bu durumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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Çıplaklığın bir tabu olarak algılanmasının toplmsal bir norm olduğundan söz eden Singh, “Hepimiz göğüs uçlarının neye benzediğini biliyoruz. İnsan vücudunun oluşumu ve uzuvları hakkında bilgi sahibiyiz. Aslında aynı şeylerden oluşuyoruz. Bu yüzden konunun bu kadar hassaslaştırılmasını mantıklı bulmuyorum” diye konuştu.

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