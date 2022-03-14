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Sosyal medyada gündem oldu! Twerk yaparken şortu alev aldı, o anlar kameralara yansıdı

14.03.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada twerk yaparken arkadaşının kötü bir şakasına maruz kalan kadının videosu kullanıcıların dikkatini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadın arkadaşlarıyla eğlenceye gittiği sırada sandalyenin üzerine çıkarak twerk yapmak istedi. Eğlencenin dozu kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Afrika’daki bir gece kulübünde oldukça tuhaf bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan bir kadın, şarkıcının üzerine alkol dökmesiyle duruma anlam veremedi. Dans etmeye devam eden kadının bir arkadaşı alkollü şortunu yakınca bir anda alevler yükselmeye başladı.

ŞORTUNU ÇIKARTTI

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Arkadaşının ani şakasıyla neye uğradığını şaşıran kadın bir süre üzerindeki alevleri söndürmek için çabaladı. Saniye saniye kameralara çekilen görüntülerde kadın alevlerin yayılması üzerine şortunu çıkarttı. Çevredekiler endişe veren bakışlarla olayı takip ederken kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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