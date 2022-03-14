Sosyal medyada gündem oldu! Twerk yaparken şortu alev aldı, o anlar kameralara yansıdı

Afrika’daki bir gece kulübünde oldukça tuhaf bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan bir kadın, şarkıcının üzerine alkol dökmesiyle duruma anlam veremedi. Dans etmeye devam eden kadının bir arkadaşı alkollü şortunu yakınca bir anda alevler yükselmeye başladı.

ŞORTUNU ÇIKARTTI

Arkadaşının ani şakasıyla neye uğradığını şaşıran kadın bir süre üzerindeki alevleri söndürmek için çabaladı. Saniye saniye kameralara çekilen görüntülerde kadın alevlerin yayılması üzerine şortunu çıkarttı. Çevredekiler endişe veren bakışlarla olayı takip ederken kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.



