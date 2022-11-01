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  4. Yetişkin film yıldızı Vienna Black sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Aynanın karşısına geçip tangasıyla poz verdi

Yetişkin film yıldızı Vienna Black sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Aynanın karşısına geçip tangasıyla poz verdi

01.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 doğumlu olan Vienna Black yetişkin film sektörüne hızlı bir girş yapmayı başardı. 60’ın üzerinde filmde rol alan yıldız isim 52.2 bin takipçisiyle de sıklıkla etkileşime geçiyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Black son olarak ise sınırları zorlayan bir ayna selfiesine imza attı.

Yetişkin film yıldızı Vienna Black sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Aynanın karşısına geçip tangasıyla poz verdi

Yetişkin film sektörünün sevilen isimlerinden biri olan Vienna Black, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Black, bir boy aynasının karşısında arkası dönük bir şekilde poz verdi. Black’in paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

sosyal medya1

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisine Black, “Şık” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ise fenomen ismin gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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