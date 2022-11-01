Yetişkin film yıldızı Vienna Black sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Aynanın karşısına geçip tangasıyla poz verdi

Yetişkin film sektörünün sevilen isimlerinden biri olan Vienna Black, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Black, bir boy aynasının karşısında arkası dönük bir şekilde poz verdi. Black’in paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisine Black, “Şık” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları ise fenomen ismin gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.