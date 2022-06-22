Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale bu kez bikinilerini yarıştırdı! Hayranlarından tam not aldı

Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale bu kez bikinilerini yarıştırdı! Hayranlarından tam not aldı

22.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin sevilen şov programı Love Island (Aşk Adası) yarışmasında popülerleşen ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, Meksika tatillerinden bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Aynı bikinin farklı renkleri değişik formlarda giyen kız kardeşler takipçilerine moda tüyosu vermeyi ihmal etmedi.

Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale bu kez bikinilerini yarıştırdı! Hayranlarından tam not aldı

2020 yılında katıldıkları Love Island (Aşk Adası) yarışmasından sonra popülerleşen Jess ve Eve Gale kardeşler programın ardından sosyal medyada binlerce takipçiye ulaştı. Birlikte yaptıkları paylaşımlarla fenomen hale gelen ikiz kardeşler, Love Island programından sonra bu kez de aynı bikinin farklı renklerini giyerek bir moda yarışına girişti.

Sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! “Kendimden 16 yaş küçük sevgilim var”Sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! “Kendimden 16 yaş küçük sevgilim var”

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

1

İkiz kız kardeşlerden Eve, üçgen formundaki bikinisini sosyal medyanın yeni trendine uygun bir şekilde göğüslerin ortasında önsüz bikini formatında bağladı. Jess ise daha klasik bir kullanım tercih ederek bikini üstünü boyundan bağlamalı olarak kullandı. İkili birlikte yaptıkları paylaşıma “Biz” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları kız kardeşlerin paylaşımına yoğun illgi gösterdi. Kardeşlerin güzelliğine övgü yapan yorumlar peşi sıra gelirken kullanıcılar da beğeni yarışına girdi.

Anne ve kızının sosyal medya paylaşımı olay yarattı! Sadece 5 dakikalık videoyla servet kazandılarAnne ve kızının sosyal medya paylaşımı olay yarattı! Sadece 5 dakikalık videoyla servet kazandılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”
Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdilerKimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

Parkta üstsüz güneşlendi! Polis baskın yaptı

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.