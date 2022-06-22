Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale bu kez bikinilerini yarıştırdı! Hayranlarından tam not aldı

2020 yılında katıldıkları Love Island (Aşk Adası) yarışmasından sonra popülerleşen Jess ve Eve Gale kardeşler programın ardından sosyal medyada binlerce takipçiye ulaştı. Birlikte yaptıkları paylaşımlarla fenomen hale gelen ikiz kardeşler, Love Island programından sonra bu kez de aynı bikinin farklı renklerini giyerek bir moda yarışına girişti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

İkiz kız kardeşlerden Eve, üçgen formundaki bikinisini sosyal medyanın yeni trendine uygun bir şekilde göğüslerin ortasında önsüz bikini formatında bağladı. Jess ise daha klasik bir kullanım tercih ederek bikini üstünü boyundan bağlamalı olarak kullandı. İkili birlikte yaptıkları paylaşıma “Biz” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları kız kardeşlerin paylaşımına yoğun illgi gösterdi. Kardeşlerin güzelliğine övgü yapan yorumlar peşi sıra gelirken kullanıcılar da beğeni yarışına girdi.



