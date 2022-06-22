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Sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! “Kendimden 16 yaş küçük sevgilim var”

22.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki ‘Thatcrazycougar’ isimli bir TikTok kullanıcısı paylaşımıyla bir anda popüler olmayı başardı. Yaşıtlarından çok daha seksi olduğunu belirten kadın kendisinden 16 yaş küçük bir sevgilisi olduğunu itiraf etti.

Sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi oldu! “Kendimden 16 yaş küçük sevgilim var”

Kaliforniya eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki ‘Thatcrazycougar’ isimli bir TikTok kullanıcısı sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yaş aldıkça daha da güzelleştiğini ve kendisini her zamankinden daha seksi bulduğunu ifade eden kadın, kendisinden 16 yaş küçük bir sevgilisi olduğunu söyledi.

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“BUNU KABUL ETMEYİ ÖĞRENDİM”

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Sosyal medyadan sıklıkla yaşlı olduğuna dair olumsuz yorumlar aldığını dile getiren kadın, “İlk başlarda genç sevgilim olduğu için biraz hakarete uğradım. Kötü bir imajım olduğunu düşünüyordum. 20’li yaşlarında genç bir adama aşık oldum. Bu durum olumsuz bakış açımı yıkmamı sağladı. Bunu kabul etmeyi öğrendim” dedi.

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Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü ise ilişkilerdeki yaş farkının normalleştiğini söyleyerek yorumlarıyla kadına destek oldu. Birçok kişi 89 bin sosyal medya takipçisi bulunan kadına iltifat etmekte gecikmedi. Bir kullanıcı, “Yaşlı kadınların genç sevgili istemesinde yanlış bir durum yok. Bunu erkekler yapabiliyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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