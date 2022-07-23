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Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, gün batımı manzarasıyla büyüledi

23.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin sevilen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Havuz başında güneşlenirken çekilen bir pozunu paylaşan ikiz kardeşler beğeni topladı.

Love Island’ın eski yarışmacıları ikiz kardeşler Jess ve Eve Gale, gün batımı manzarasıyla büyüledi

2020 yılında Love Island programına katıldıktan sonra sosyal medyada popülerleşen Jess ve Eve Gale kardeşler birlikte yaptıkları paylaşımlar sayesinde fenomen hale geldi. İkiz kardeşler gün batımının tadını çıkartırken şezlongta birlikte uzandıkları bir kareyi paylaştı.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

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Eve, göğüs dekoltesini gösteren askıları boncuklu, desenli yeşil ipli iki parça bir bikini giyerken, Jess ise minicik beline dolanan siyah bir bikini üstü ve tanga alt giymişti. Eve gönderisinin altına ise, “Hafif yolculuk” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları kız kardeşlerin paylaşımına yoğun illgi gösterdi. Kardeşlerin güzelliğine övgü yapan yorumlar peşi sıra gelirken kullanıcılar da beğeni yarışına girdi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ikizlerin gönderisine, “Siz ikiniz harikasınız” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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