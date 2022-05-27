Love Island yarışmacısı Shannon Singh’tan cesur poz! Tamamen çıplak kalarak Instagram yasağını deldi

İngiltere’de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Love Island (Aşk Adası) programının yarışmacılarından Shannon Singh, İspanya’daki İbiza tatilinden herkesi şaşırtacak bir kare paylaştı. Instagram’ın topluluk kuralları gereğince çıplaklık içeren fotoğraflara izin vermediği hatırlatan Singh, profilini riske atarak bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İbiza tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Singh, kafasına beyaz bir havlu taktı ve tamamen çıplak bir şekilde arkası dönük olarak kameralara poz verdi. Singh gönderisine, “İbiza enerjisi farklı çarpıyor” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle karşıladığı gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcıların bir kısmı, “Vay canına bu harika” yorumunu yaptı. Diğer bir kısmı ise bu paylaşımın sosyal medya için fazla olduğunu savundu.



