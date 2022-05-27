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Love Island yarışmacısı Shannon Singh’tan cesur poz! Tamamen çıplak kalarak Instagram yasağını deldi

27.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) yarışması sık sık yarışmacıların cinsel ilişkiye girdiği anların ekrana yansımasıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl programa katılan ve ilk elenen yarışmacılar arasında yer alan Shannon Singh, sosyal medya paylaşımları sayesinde popüler olmayı başardı. Güzel isim son olarak Instagram yasaklarına meydan okuyarak tamamen çıplak bir pozunu yayınladı.

Love Island yarışmacısı Shannon Singh’tan cesur poz! Tamamen çıplak kalarak Instagram yasağını deldi

İngiltere’de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Love Island (Aşk Adası) programının yarışmacılarından Shannon Singh, İspanya’daki İbiza tatilinden herkesi şaşırtacak bir kare paylaştı. Instagram’ın topluluk kuralları gereğince çıplaklık içeren fotoğraflara izin vermediği hatırlatan Singh, profilini riske atarak bir paylaşım yaptı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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İbiza tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Singh, kafasına beyaz bir havlu taktı ve tamamen çıplak bir şekilde arkası dönük olarak kameralara poz verdi. Singh gönderisine, “İbiza enerjisi farklı çarpıyor” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle karşıladığı gönderi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcıların bir kısmı, “Vay canına bu harika” yorumunu yaptı. Diğer bir kısmı ise bu paylaşımın sosyal medya için fazla olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Love Island
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