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Sosyal medyada viral oldu! Dışarıdan çığlık seslerinin geldiğini duyunca çırılçıplak kazın yardımına koştu

24.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Voncouver Adası’nda meydana gelen bir olay sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Üç çocuklu Oakley isimli bir kadın bebeğini emzirdiği sırada, Frankie adını verdikleri kazın evlerinin önünde bir kartalın saldırısına uğradığını gördü. Evcil kazlarının sesini duyunca yardıma koşan annenin videosu sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Oakley’in ev güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri eşiyle birlikte izleyen kadın TikTok hesabından bu anları paylaştı. Kazın sesini duyduğunda iç çamaşırını bile giymeden kucağında bebeğiyle yardıma koşan kadın sosyal medya kullanıcılardan takdir topladı. Kazı ölümden kurtaran kadın, Kanada’da bir anda popüler oldu ve televizyon programlarında yaşadığı anı anlattı.

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“BENİM DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ”

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Frankie’nin ailenin değerli bir üyesi olduğunu ve mülklerinde tuttukları tavukları koruduğunu anlatan Oakley, “O benim dördüncü çocuğum gibi. O anlarda sadece savaş ya da kaç tepkisi gösterdim. Videonun bu kadar popüler olacağını düşünmemiştim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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