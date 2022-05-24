Sosyal medyada viral oldu! Dışarıdan çığlık seslerinin geldiğini duyunca çırılçıplak kazın yardımına koştu

Oakley’in ev güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri eşiyle birlikte izleyen kadın TikTok hesabından bu anları paylaştı. Kazın sesini duyduğunda iç çamaşırını bile giymeden kucağında bebeğiyle yardıma koşan kadın sosyal medya kullanıcılardan takdir topladı. Kazı ölümden kurtaran kadın, Kanada’da bir anda popüler oldu ve televizyon programlarında yaşadığı anı anlattı.

“BENİM DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ”

Frankie’nin ailenin değerli bir üyesi olduğunu ve mülklerinde tuttukları tavukları koruduğunu anlatan Oakley, “O benim dördüncü çocuğum gibi. O anlarda sadece savaş ya da kaç tepkisi gösterdim. Videonun bu kadar popüler olacağını düşünmemiştim” diye konuştu.



