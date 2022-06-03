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Lübnan'dan flaş mülteci açıklaması: Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

03.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalması hususunda Avrupalılarla iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

Lübnan'dan flaş mülteci açıklaması: Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Suriyeli sığınmacılara ödeme yapan uluslararası kuruluşlar, Lübnan'da onlara ödeme yapmayı bırakmalı, ülkelerine döndükten sonra onlara kendi ülkelerinde yardım yapmalıdır. Sığınmacıların Lübnan'da kalmaya devam etmemesi gerektiği konusunda tam bir mutabakat içindeyiz."

Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletlere (BM) iletmişti.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle BM verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.

(AA)

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