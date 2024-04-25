Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unutamadı! Galatasaray'ın yıldızı bu hamlesiyle gündem oldu

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. İddialara göre ünlü çiftin ayrılık sebebi Özkan'ın bitmek bilmeyen lüks istekleriydi...

BU HAMLESİ OLAY OLDU

Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın ilişkileri Ocak ayında kesin olarak bitti ancak ünlü futbolcu güzel oyuncuyu unutamadı.

Ne Gemiler Yaktım dizisindeki minik rol arkadaşı Melisa Duru ile bir araya gelen Devrim Özkan, paylaşımı hikayesinde alıntıladı. Torreira ise o paylaşımı beğendi.

YORUM YAĞDI

Ünlü futbolcunun bu hamlesine sosyal medyada 'Özkan'ı unutamadı', 'Aklı hâlâ onda', 'Vazgeç bu sevdadan' gibi yorumlar yapıldı.