Lüks araçlar ve şirketler ne oldu? Dilan Polat altın tozlu kahvelerden, dolarlı saç topuzlarından geçim derdine düştü... 'Adalete güveniyoruz' diyerek hiç çekinmeden anlattı

MYNET-Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlamalarıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor. Tahliyeleri uzun süre konuşulan Polat ailesi şimdilerde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden başladı. Şimdilerde Polat ailesinin nasıl geçindiği merak edilirken Dilan Polat altın tozlu kahvelerden, dolarlı saç topuzlarından geçim derine düştü...

'HER ŞEYİ GERİ ALABİLDİNİZ Mİ?'

Sosyal medyada soru cevap yapan Dilan Polat 'Size ait olan her şeyi geri alabildiniz mi?' sorusuna açık açık yanıt verdi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Polat; 'Bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Mahkeme sürecimiz, yargılama aşaması devam ediyor. Adalete güveniyoruz. Bu soru çok geliyor. Arabalarımız, araçlarımız biz de değil. Devletin bünyesinde hepsi. Şirketlerimiz de aynı şekilde devletin bünyesinde. Bilmiyorum bir şekilde geçim nasıl olacak bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Allah büyüktür çıktık ya bu bizim için her şeye bedel.' ifadelerini kullandı.