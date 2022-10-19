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Lüks bir restoranda romantik bir akşam yemeği planlamıştı! Kiraladığı uçağın pervanesi kafasını kopardı

19.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisini 50 mil uzaktaki lüks bir restorana uçurarak etkilemek için hafif bir uçak kiralayan bir üniversite öğrencisi, uçağın pervanesi başını kesince hayatını kaybetti. Sani Aliyu isimli genç adam lüks bir restorana düzenlediği gidiş-dönüş gezinin bitiminde kiraladığı tek motorlu Cessna 172'den çıkarken hızlı hareket eden pervane başını kesti. Aliyu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Lüks bir restoranda romantik bir akşam yemeği planlamıştı! Kiraladığı uçağın pervanesi kafasını kopardı

Korkunç kaza, 16 Ekim Pazar günü saat 22.30 sıralarında Georgia'daki Statesboro-Bulloch County Havalimanı'nda meydana geldi. 21 yaşındaki Georgia üniversite öğrencisi, kadın bir arkadaşıyla bir restorana gitmek için Savannah'ya uçmak üzere küçük bir uçak kiraladı. Bir pilot ve yardımcı pilot tarafından uçurulan 2005 model Cessna 172S uçak, saat 22:35'te Statesboro'ya güvenli bir şekilde indi.

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O AN HAYATINI KAYBETTİ

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Ancak havalimanına indiklerinde, genç kadın uçağın arkasından inerken Aliyu, ön tarafa doğru yürüdü. O esnada hala hızla hareket etmekte olan pervana iki kez kafasına isabet etti. Yetkililer, genç adamın kiraladığı uçağın pervanesinin çarpması sonucu anınında hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşsa da çabaları nafileydi.

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ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

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Sani, Georgia Southern Üniversitesi'nde öğrenciydi ve aynı zamanda bir yönetim uzmanıydı. Burada başkan yardımcısı ve öğrenci dekanı olan Dr. Aileen C. Dowell, trajik olayla ilgili haberlere üzüldüklerini belirten bir açıklama yaptı. "Ailesi ve profesörleriyle zaten temas halindeyim ve üniversitenin verebileceği danışmanlık ve diğer yardımları sağlamak için mevcut tüm kaynakları seferber ettik" diye konuştu.

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KAZAYDI

Hem Federal Havacılık İdaresi hem de Ulusal Ulaştırma Kurulu, Bulloch İlçesi Şerif Ofisi Kaptanı Todd Hutchens'in bir kaza olduğunu söylediği ölümü araştırıyor. Associated Press'e göre Hutchens, "Kimse gerçekten hatalı değil. Bu bir kazaydı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası
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