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  4. Lüks villayı darphaneye çevirmişler! Bastıkları sahte paralar ATM’den bile geçiyor...

Lüks villayı darphaneye çevirmişler! Bastıkları sahte paralar ATM’den bile geçiyor...

02.12.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Osmaniye'de meydana geldi. 3 şahıs, kiraladıkları villada kurdukları sistemle ATM’den geçen sahte para üretirken yakalandı. Şahısların 5 ilde ATM'lere sahte paralar yatırıp, sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya'da ATM’lere sahte para yatırdıkları belirlenen O.A., S.F. ve O.A.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kiraladığı villaya baskın yapan ekipler, çok sayıda para sayma makinesi, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Titizlikle hazırladıkları sahte paraları ATM’ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. O.A., S.F. ve O.A.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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