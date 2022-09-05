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  4. Lunaparkta dehşet! Oyuncak metrelerde yüksekten yere çakıldı: 13 yaralı

Lunaparkta dehşet! Oyuncak metrelerde yüksekten yere çakıldı: 13 yaralı

05.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Pencap eyaletindeki bir lunaparkta oyuncağın bozulması sonucunda feci bir kaza yaşandı. Yaklaşık 30 kişinin bindiği kule asansör oyuncağı metrelerce yüksekten yere çakıldı. Kaza sonrasında can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken 13 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesindeki bir fuar alanında dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13’ünün yaralandığı belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

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Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi. Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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