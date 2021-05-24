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Luther dizisinin film versiyonu daha sert olacak! Çekimlerin tarihi açıklandı

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş sezon devam eden ve büyük bir hayran kitlesine kavuşan Luther dizisinin filminin çekileceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Filmin başrol oyuncusu Idris Elba, çekimlerin başlama tarihini açıkladı.

Luther dizisinin film versiyonu daha sert olacak! Çekimlerin tarihi açıklandı

BBC’nin sevilen yapımlarından biri olan Luther dizisi ilk olarak 2010 yılında yayınlanmıştı. Başrolünde Idris Elba’nın yer aldığı dizi başarısıyla Altın Küre, SAG, Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerini kazanmıştı. Beş sezon devam eden dizinin film versiyonu için kollar sıvandı. 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, filmin çekimlerinin başlayacağını duyurdu. Elba, Variety’ye verdiği röportajda, “Söz veriyorum, çekimlere eylülde başlıyoruz. Çok heyecanlıyım” ifadesini kullandı.

"DAHA SERT BİR SENARYO OLACAK"

Geçen yıl BAFTA özel ödülünü alan Elba, ödül konuşmasında, dizide canlandırdığı John Luther karakterini sinemaya taşıyacağını müjdelemişti. Elba, açıklamasında, film için "Yapılabileceklerin bir sınırı yok" ifadesini kullanarak, daha keskin, sert bir senaryo olabileceğini, konuya uluslararası bir nitelik katılabileceğini belirtmişti.

LUTHER DİZİSİ KONUSU

Luther dizisinde tehlikeli bir dedektif olan John Luther, Londra Ağır Suçlar Birimi'ne bağlı çalışan zekasına güvenen, ukala ve gerektiğinde şiddete başvuran bir adamdır. Kural tanımaz dedektif, av ve avcı, zanlı ve mağdur arasında gidip gelirken iyi ile kötü arasındaki dengeyi kurmakta bazen zorlanır.

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