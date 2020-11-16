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Luyindama için Kongo'dan kötü haber: 3-4 hafta!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kongo Milli Takımı Sağlık Heyeti'nin tespitlerine göre Christian Luyindama, 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.

Luyindama için Kongo'dan kötü haber: 3-4 hafta!

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç önemli oyuncusunu birden kaybetti. Omar Elabdellaoui, Ryan Babel derken bir kara haber de Luyindama'dan geldi.

LUYINDAMA 3-4 HAFTA YOK

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.

'The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

LUYINDAMA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Kayserispor
Rizespor [D]
Hatayspor

LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK

Fatih Terim işi şansa bırakmayarak her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlamaya başlamıştı. Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.

RYAN BABEL POZİTİF ÇIKTI

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel de kadrodan çıkarıldı. 3 testi negatif sonuçlanan Galatasaraylı futbolcu önce koronavirüs semptomları taşıdığı için takımdan uzaklaştırıldı ve son olarak 4. testi pozitif çıktı.

SARACCHI'YE ÖZEL İZİN

Galatasaray'da Saracchi'nin milli arada soluğu ülkesinde aldığı ortaya çıktı. İkinci kez baba olmasından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim'den ekstra izin alan Uruguaylı sol bekin ailesinin yanına gittiği belirtildi.

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