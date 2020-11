Luyindama için Kongo'dan kötü haber: 3-4 hafta!

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç önemli oyuncusunu birden kaybetti. Omar Elabdellaoui, Ryan Babel derken bir kara haber de Luyindama'dan geldi.

LUYINDAMA 3-4 HAFTA YOK

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.

'The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

LUYINDAMA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Kayserispor

Rizespor

Hatayspor

LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK

Fatih Terim işi şansa bırakmayarak her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlamaya başlamıştı. Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.