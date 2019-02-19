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Maalesef beklenen oldu! Jessica Jones ve Punisher’ın fişi çekildi

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SİNEMA TV  | 19.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Marvel – Netflix iş birliğinde sona gelindi...

Maalesef beklenen oldu! Jessica Jones ve Punisher’ın fişi çekildi

Ekim ayında Iron Fist, ardından Luke Cage ve haberi alan herkesin yasa girdiği Daredevil iptallerinden sonra Netflix’te kalan son iki Marvel yapımı Jessica Jones ve Punisher dizilerinin de iptal haberi geldi. Yapılan açıklamada “Marvel’in The Punisher dizisi Netflix’e üçüncü sezonu için geri dönmeyecek” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında “Yapım şefi Steve Lightfood ve dizinin yıldızı Jon Bernthal da dahil olmak üzere tüm oyuncuara ve ekibe olağanüstü başarıları için teşekkür ediyoruz...” dendi. Açıklamanın devam eden kısmı ise Jessica Jones dizisiyle ilgiliydi. Jessica Jones dizisinin Netflix’le hali hazırda üçüncü sezon için bir anlaşmaları bulunmakta. Yapılan açıklamada Netflix’te yayınlanacak olan Jessica Jones’un üçüncü sezonunun aynı zamanda final sezonu olacağı söylendi.

Netflix cephesinden gelen yazılı açıklamada: “5 yıl boyunca süren verimli ortaklığı için Marvel’a minnettarız ve dizilerimizi soluksuz takip eden tüm hayranlara çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı. Marvel’in Disney anlaşması sonucu Netflix’te yer alan yapımların hepsi birer birer sona erdi. Disney kendi online dizi ve film platformu “Disney +” için uzun zamandır hazırlık yapıyordu. Yakın zamanda hayata geçmesi beklenen bu platformda, Netflix’te iptal edilen dizilerin yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
disney Netflix Jessica Jones Punisher

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