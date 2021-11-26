Mabel Matiz annesiyle pozunu paylaştı

Gerçek adı "Fatih Karaca" olan şarkıcı Mabel Matiz, önceki gün soluğu memleketi Mersin'de aldı. 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya Karaca'yı ziyarete giden Matiz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Annesiyle hasret gideren ünlü isim, Karaca ile birlikte objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

Mabel Matiz, o anları, "Ana yurdum ekspres..." notuyla 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Şarkıcının gönderisi takipçilerinden 141 binden fazla beğeni aldı.

Matiz'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, kullanıcılar ünlü isme yorum yağdırdı.



