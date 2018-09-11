MAGAZİN

Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 06:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi. Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Matiz, 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KLİBİN KURGUSUNU BEN YAPMADIM"

Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti.

Soruşturma devam ediyor.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mabel matiz fetö soruşturması fetö Ya Bu İşler Ne klip 1 dolar

En Çok Okunan Haberler

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ata Demirer'den 'Pablo Escobar' paylaşımı!

Ata Demirer'den 'Pablo Escobar' paylaşımı!

Murat Boz'un çocukluk fotoğrafı olay oldu!

Murat Boz'un çocukluk fotoğrafı olay oldu!

Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ı gelinlikle ilk gördüğü anı paylaştı

Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ı gelinlikle ilk gördüğü anı paylaştı

Ceren Hindistan spor salonuna bomba gibi döndü!

Ceren Hindistan spor salonuna bomba gibi döndü!

Chloe Loughnan eşi Serdar Ortaç’ı öpücüklere boğdu

Chloe Loughnan eşi Serdar Ortaç’ı öpücüklere boğdu

Hatice'den bu defa 'esnek şov'

Hatice'den bu defa 'esnek şov'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.