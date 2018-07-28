Mabel Matiz'e Göksel ve Sıla sürprizi

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131y\u0131 dinlemek i\u00e7in konsere gelenleri b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrpriz bekliyor. Yak\u0131n dostlar\u0131 G\u00f6ksel ve S\u0131la, bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fcnde Mabel Matiz'i yaln\u0131z b\u0131rakmayacak.\nMatiz, G\u00f6ksel ve S\u0131la ile d\u00fcet yapacak.\nPARTNERBattal Gazi'nin has adam\u0131 'Z\u0131p Z\u0131p'\u0131n son hali sizi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek!Ivana Sert'ten reklam kokan hareketCem Y\u0131lmaz\u2019a 'O neydi \u00f6yle' dedirten halter
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