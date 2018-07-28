MAGAZİN

Mabel Matiz'e Göksel ve Sıla sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Bu akşam Harbiye Açıkhava'da ilk kez sahne alacak olan Mabel Matiz, büyük bir heyecan içinde...

Mabel Matiz'e Göksel ve Sıla sürprizi

Ünlü sanatçıyı dinlemek için konsere gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor. Yakın dostları Göksel ve Sıla, bu özel gününde Mabel Matiz'i yalnız bırakmayacak.
Matiz, Göksel ve Sıla ile düet yapacak.


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mabel matiz göksel sıla konser harbiye

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