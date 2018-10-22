Mabel Matiz yağmura aldırmadı!

Sahnesine muhteşem görsel bir şov ile başlayan Mabel Matiz 'Ya Bu İşler Ne' şarkısıyla sevenlerini selamladı. Matiz sahneden sevenlerine seslenerek 'Öncelikle şunu söylemek istiyorum, buradan sizlere bakınca çok güzel görünüyorsunuz. Tek kelimeyle muhteşemsiniz Bursa.... Bu gece bütün şarkıları birlikte söyleyelim çünkü şarkıları beraber söylediğimizde büyüyorlar, bir dua bir ilaç gibi oluyorlar aramızda'' diyerek etkinlik alanını dolduran hayranlarına şarkılarında kendisine eşlik etmesini istedi.



MABEL MATİZ 'ANCA BERABER, KANCA BERABER'



Konser sonlarına doğru yağan yağmur etkisini artırınca, Mabel Matiz ''Sanırım yağmur etkisini artırdı. Tamam mı yoksa devam mı' diyerek sevenlerine seslendi. Müzikseveler Matiz'in bu teklifi karşısında karşılıksız kalmayarak hep bir ağızdan ' Sen varsan her zaman devam 'diyerek yağan yoğun yağmura aldırış etmediler. Matiz ' Madem öyle o zaman anca beraber kanca beraber '' sözlerinin ardından seyirciler arasına inerek 'Sarmaşık' şarkısını dinleyicilerle birlikte söyledi.