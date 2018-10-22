MAGAZİN

Mabel Matiz yağmura aldırmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 03:23 | Son Güncelleme

Haziran ayında yayınlanan 'Maya' albümü ile çok konuşulan başarılı sanatçı Mabel Matiz, Kerki ve Solfej'in düzenlediği 'Güz Konserleri' kapsamında önceki gün Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Ünlü sanatçı etkinlik alanını dolduran yaklaşık üç bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Mabel Matiz yağmura aldırmadı!

Sahnesine muhteşem görsel bir şov ile başlayan Mabel Matiz 'Ya Bu İşler Ne' şarkısıyla sevenlerini selamladı. Matiz sahneden sevenlerine seslenerek 'Öncelikle şunu söylemek istiyorum, buradan sizlere bakınca çok güzel görünüyorsunuz. Tek kelimeyle muhteşemsiniz Bursa.... Bu gece bütün şarkıları birlikte söyleyelim çünkü şarkıları beraber söylediğimizde büyüyorlar, bir dua bir ilaç gibi oluyorlar aramızda'' diyerek etkinlik alanını dolduran hayranlarına şarkılarında kendisine eşlik etmesini istedi.

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MABEL MATİZ 'ANCA BERABER, KANCA BERABER'

Konser sonlarına doğru yağan yağmur etkisini artırınca, Mabel Matiz ''Sanırım yağmur etkisini artırdı. Tamam mı yoksa devam mı' diyerek sevenlerine seslendi. Müzikseveler Matiz'in bu teklifi karşısında karşılıksız kalmayarak hep bir ağızdan ' Sen varsan her zaman devam 'diyerek yağan yoğun yağmura aldırış etmediler. Matiz ' Madem öyle o zaman anca beraber kanca beraber '' sözlerinin ardından seyirciler arasına inerek 'Sarmaşık' şarkısını dinleyicilerle birlikte söyledi.

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Konser bitiminde sahneden sevenlerine duygularını dile getiren ünlü sanatçı 'Bu gece gerçekten beni çok duygulandırdınız ve bana hayatımda unutamayacağım bir gece yaşattınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim için bu gece çok özel bir anı olarak kalacak, '' dedi. Matiz, konser finalini 'Muhbir' şarkısını seslendirerek yaptı. Hayranlarının ' Bi daha, bi daha' tezahüratları karşısında başarılı sanatçı sahneden inmeyerek 'Sizleri mi kıracağım' diyerek sevenleri için tekrar ' Muhbir' şarkısını seslendirdikten sonra alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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