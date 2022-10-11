Mabet eş anlamlısı nedir? Mabet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mabet kelimesi Arapça "ˁbd" kökünden gelen "maˁbad" sözcüğünden alıntıdır. Bu kelimenin anlamı ise "ibadet edilen, tapınılan yer"dir. Anlamından da çıkartacağımız gibi mabet de Türkçeye giren, dini anlamlı yabancı kökenli kelimelerden birisidir. Osmanlı Türkçesinin son döneminden itibaren büyük bir ivme kazanan Arapçadan kelime ödünçlemesi, dilin anlamsal olarak zenginleşmesini sağlamıştır.

Mabet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı bulunur. Birincisi, din bilgisi terimi olan ve içinde ibadet edilen, tapınılan yapıdır. Mabet aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılan bir kelimedir. Mecaz olarak "özel bir konuda sevgi ve saygıyla bağlanmanın ortaya konulduğu yer" anlamında da kullanılır. Mabet kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu güne kadar mabetler içinde gördüğü en güzel yapının camiler olduğunu düşünüyordu.

Üniversitenin konferans salonu, Türkoloji alanında sözü geçen heyetin toplandığı sanat mabedi hâline gelmişti.

Mabet eş anlamlısı nedir?

Aralarında anlamdaşlık ilgisi bulunan kelimeler cümle içinde birbirlerinin aynı veya benzer anlamlarını taşırlar. Diller farklı dillerden her zaman ihtiyacı olan yabancı kökenli kelimeleri almaz. Bazen de dile giren yabancı kökenli bir kelimenin zamanla Türkçeleştiği görülür. Eş anlamlı kelimelerden genellikle biri Türkçe kökenlidir. Mabet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tapınak"tır. Tapınak kelimesi eş anlamlısı olan mabet gibi ibadet edilen yapıya verilen addır.

Mabedin eş anlamlısı tapınak kelimesi mabedin aksine Türkçe kökenlidir. Tapınak, Türkiye Türkçesi "tapın-" fiilinden Yeni Türkçe "+(g)Ak" ekiyle türetilmiştir. Türkçede +(g)Ak eki, "sıfat-fiil, ortaç veya partisip" gibi kavramlarla adlandırılan ekler sınıfına girer. Bu ek geldiği geçişli fiilleri nesne, geçişsiz fiilleri ise özne ve eylem adı yapar.

Mabedin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mabet ve mabet kelimesinin eş anlamı cümle içinde büyük ölçüde birbirlerinin anlamını karşılarlar. Bu anlam ortaklığını daha kavranabilir hâle getirmek için mabedin eş anlamlısı ile kurulan cümleleri inceleyebiliriz:

Bütün gününü tapınakta geçirir ve dua ederdi.

Eski uygarlıkların tapınaklarını ziyaret etmek çok istiyordu.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği tapınak burasıymış.

Dedem buralarda çok eskiden bir tapınak olduğunu söylemişti.

Çok inançlı bir adamdı, ibadet etmek için sürekli tapınağa giderdi.

Gittiği ülkede gezdiği tapınakların fotoğraflarından oluşan bir albüm yapmıştı.

Anadolu topraklarında tapınaklar oldukça fazladır.

Bütün tapınaklar içinde güneş ışıklarının ilk vurduğu yapı camidir.

Eskimiş bu tapınaktan belli belirsiz ilahi sesleri yükseliyordu.

Maceracı ekip tapınağın kilitli kapısını saatler sonucu kırabilmişti.

Mimarinin en güzel eserleri genellikle tapınaklar oluyordu.



