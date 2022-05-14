Macera yaşamak istemişti! Onlarca metre yükseklikteki uçurumdan aşağı atladı, o anları karısı kaydetti

Hollandalı bir turist ve ailesi İspanya tatilinde dehşeti yaşadı. 31 yaşındaki adam popüler atlayış noktalarından biri olan Mayarko sahilindeki kayaların üzerine çıkarak adrenalin dolu anlar yaşamak istedi. Karısının cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülediği olay bir anda talihsiz bir kazaya dönüştü. 30 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine çıkarak kendisini bir anda uçurumdan aşağı bırakan adam eşinin çığlıkları arasında kayalara çakıldı.

OĞLU VE KARISI PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Yaşananlara şahit olan kurbanın eşi ve oğlu travmanın etkilerini azaltabilmek için psikolojik destek almaya başladı. Yerel yetkililer bir kurtarma botu, helikopter ve dalış ekibiyle uzun bir süre turistin cesedini aradı. Aramaların sonucunda ceset suda bulundu. Yerel yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüp sürdürmediği bilinmiyor.



