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  4. Macera yaşamak istemişti! Onlarca metre yükseklikteki uçurumdan aşağı atladı, o anları karısı kaydetti

Macera yaşamak istemişti! Onlarca metre yükseklikteki uçurumdan aşağı atladı, o anları karısı kaydetti

14.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan Hollandalı bir turist, eşi ve oğluyla birlikte İspanya’da tatil yapıyordu. Adrenalin tutkunu 31 yaşındaki turist Magaluf yakınlarındaki Mayarko sahilinde bulunan kayalardan riskli bir atlayış gerçekleştirdi. Karısının kayıt ettiği görüntülerde adamın atladıktan sonra duya düşmeden hemen önce kayalara çarptığı ve hayatını kaybettiği görüldü.

Hollandalı bir turist ve ailesi İspanya tatilinde dehşeti yaşadı. 31 yaşındaki adam popüler atlayış noktalarından biri olan Mayarko sahilindeki kayaların üzerine çıkarak adrenalin dolu anlar yaşamak istedi. Karısının cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülediği olay bir anda talihsiz bir kazaya dönüştü. 30 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine çıkarak kendisini bir anda uçurumdan aşağı bırakan adam eşinin çığlıkları arasında kayalara çakıldı.

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OĞLU VE KARISI PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

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Yaşananlara şahit olan kurbanın eşi ve oğlu travmanın etkilerini azaltabilmek için psikolojik destek almaya başladı. Yerel yetkililer bir kurtarma botu, helikopter ve dalış ekibiyle uzun bir süre turistin cesedini aradı. Aramaların sonucunda ceset suda bulundu. Yerel yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüp sürdürmediği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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