Machine Gun Kelly neye uğradığını şaşırdı! Konser çıkışı yoğun ilgi

Rapçi Machine Gun Kelly bir süredir Megan Fox ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Machine Gun Kelly geçtiğimiz günlerde Venedik'te bir konser verdi ve hayranlarını mest etti. Konser çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü rapçi arabasına binerken zor anlar yaşadı.

Machine Gun Kelly arabasına bindiği anlarda bir kadın hayranı adeta arabanın üstüne yapıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Korumaların çabasıyla arabanın üstünden indirilen kadının halleri sosyal medyada da gündem oldu.



