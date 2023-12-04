Maçtan sonra primi arttırdı! Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a destek geldi, Başkan Çamlı oyuncularına bizzat açıkladı

Bakan Özhaseki'den memleketinin spor kulübüne destek geldi! Başkan Ali Çamlı, oyunculara verdiği primi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki adına yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kayserispor maçı 1-0 kazandı.
"Size 100 bin lira açıklamıştım. 25 bin lira da bakan bey için ben kendim vereceğim" diyen Çamlı, oyuncularını "Sizi alınlarınızdan öpüyorum" diyerek tebrik etti.
Çamlı'nın sözleri sonrası oyuncular haberi ve Çamlı'nın tebriğini sevinçle karşıladı.