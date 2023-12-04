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  4. Maçtan sonra primi arttırdı! Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a destek geldi, Başkan Çamlı oyuncularına bizzat açıkladı

Maçtan sonra primi arttırdı! Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a destek geldi, Başkan Çamlı oyuncularına bizzat açıkladı

04.12.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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Dün akşam sahasına konuk olduğu Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kayserisporlu oyuncular maçın ardından bir de sürprizle karşılaştı. Maçtan önce 100 bin lira prim açıklayan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bakan Mehmet Özhaseki ile görüştükten sonra miktarı güncellediğini açıkladı. Oyuncular haberi alkışlarla karşıladı.

Bakan Özhaseki'den memleketinin spor kulübüne destek geldi! Başkan Ali Çamlı, oyunculara verdiği primi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki adına yükseltti.

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RAKİP SAHADA GALİBİYETİ ALDILAR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kayserispor maçı 1-0 kazandı.

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100 BİN LİRALIK PRİME BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DESTEK

"Size 100 bin lira açıklamıştım. 25 bin lira da bakan bey için ben kendim vereceğim" diyen Çamlı, oyuncularını "Sizi alınlarınızdan öpüyorum" diyerek tebrik etti.

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Çamlı'nın sözleri sonrası oyuncular haberi ve Çamlı'nın tebriğini sevinçle karşıladı.

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