Maçtan sonra primi arttırdı! Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a destek geldi, Başkan Çamlı oyuncularına bizzat açıkladı

Bakan Özhaseki'den memleketinin spor kulübüne destek geldi! Başkan Ali Çamlı, oyunculara verdiği primi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki adına yükseltti.

RAKİP SAHADA GALİBİYETİ ALDILAR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kayserispor maçı 1-0 kazandı.

100 BİN LİRALIK PRİME BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DESTEK

"Size 100 bin lira açıklamıştım. 25 bin lira da bakan bey için ben kendim vereceğim" diyen Çamlı, oyuncularını "Sizi alınlarınızdan öpüyorum" diyerek tebrik etti.

Çamlı'nın sözleri sonrası oyuncular haberi ve Çamlı'nın tebriğini sevinçle karşıladı.









