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Madison Beer sokak tarzıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Madison Beer, geçtiğimiz gün Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Bir arkadaşı ile öğle yemeği yiyen Beer, sokak tarzı ile dikkat çekti

Madison Beer sokak tarzıyla dikkat çekti

21 yaşındaki şarkıcı Madison Beer, önceki gün Beverly Hills sokaklarında görüldü.

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ARKADAŞIYLA YEMEK YEDİ

Bir arkadaşı ile birlikte öğle yemeği yiyen Beer, sokak stiliyle dikkat çekti.

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Kapüşonun içine yarım beyaz bir atlet tercih eden şarkıcının, altına tayt şort ve beyaz ayakkabı giyerek kombinini tamamladığı görüldü.

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Madison Beer, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince, selam vererek yoluna devam etti.

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Beer'in müzik kariyeri, 13 yaşında Justin Bieber'ın YouTube'da gerçekleştirdiği bir cover'ın bağlantısını tweetlediğinde başladı.

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21 yaşındaki yıldız daha sonra Island Records ile sözleşme imzaladı ve sonraki birkaç yıl içinde single kaydetmeye ve yayınlamaya başladı.

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Genç neslin önemli yıldızları arasında gösterilen şarkıcının Instagram'da 20 milyonu aşkın takipçisi var.

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