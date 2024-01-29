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Madonna kızının kapak pozunu paylaştı! 'Bebeğim mükemmel'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 09:32 | Son Güncelleme:
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Madonna’nın en büyük çocuğu Lourdes Leon Perfect dergisinin son sayısında kapak yıldızları arasında yer aldı. Her daim annesi gibi iddialı olan Leon'un pozları sosyal medyayı salladı.

Madonna kızının kapak pozunu paylaştı! 'Bebeğim mükemmel'

"Popun Kraliçesi" Madonna ve oyuncu Carlos Leon'un 26 yaşındaki kızı Lourdes Leon, cesur pozlarıyla annesinin izinden gitmeye devam ediyor.

Madonna'nın kızı 26 yaşındaki Lourdes Leon cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Madonna kendisi gibi Lola ismiyle anılan Lourdes'in fotoğrafını Instagram'da paylaşarak, 'Bebeğim mükemmel' dedi.

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Modellik yapan Leon, liseden mezun olduktan sonra 63 yaşındaki annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söylemişti.

Ekran Alıntısı

Bu yılın başında Vogue dergisine konuşan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.


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