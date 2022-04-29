Madonna'nın kızı Lourdes Leon annesi kadar cesur! İç çamaşırıyla olay poz

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon son dönemde modellik yapıyor. Lourdes Leon magazin gündemine genellikle koltuk altı kıllarıyla düşüyordu. Bu konuda ezber bozan model şimdilerde ise cesur pozlarıyla gündemde.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı erotik paylaşımlarla adından söz ettiren Madonna şimdi de kızının cesurluğuyla konuşuluyor. Kıvrımlı vücudunu paylaşan Lourdes Leon küçük iç çamaşırı çigili çorabı ve t-shirt'ünü kaldırıp göğüslerini öne çıkarmasıyla olay oldu.

Madonna'nın kızını görenler "Annesi kadar cesur", "Annesinin kızı" yorumlarında bulundu.

Bu yılın başında Vogue dergisine konuşan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.



