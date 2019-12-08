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Madonna'nın kızı Lourdes Leon sahnede sanat için soyundu, sosyal medya yıkıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Madonna'nın en büyük kızı Lourdes Leon, dün Florida'da katıldığı bir etkinlik ile sosyal medyada gündem oldu. Miami'de düzenlenen sanat festivali Art Basel'de, İspanyol markası Desigual için kendisi gibi yarı çıplak dansçılarla şov yapan Lourdes Leon sosyal medyayı ikiye böldü.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon sahnede sanat için soyundu, sosyal medya yıkıldı!

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Art Basel’in Florida eyaletindeki Miami kentinde gerçekleşen ayağına pop müziğin kraliçesi Madonna’nın kızı damga vurdu. Madonna’nın 23 yaşındaki en büyük kızı olan Lourdes Leon, İspanyol marka Desigual için dün gece sahneye çıktı.

Barcelonalı performans sanatçısı Carlota Guerrero ile birlikte yarı çıplak vaziyette sahneye çıkan Lourdes Leon, onlarca dansçıyla “aşk yaşadı”.

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“Love Different 2020” (Farklı Sev 2020) isimli performans gösterisi sırasında kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik bir gruba dahil olan 61 yaşındaki Madonna’nın kızı Lourdes Leon’un dans gösterisi sosyal medyada tartışma yarattı.

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Irk ve cinsiyet ayrımı göstermeden sevginin yayılmasını isteyen İspanyol sanatçının performansında Madonna’nın kızı Lourdes Leon (soldaki) da yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lourdes Leon’un annesinin nüfusunu kullanarak Art Basel’de performans sergilediğini öne sürerken bazı kullanıcılar da genç yaşında bu tür başarılar elde etmesinden dolayı Lourdes Leon’u övdü.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları koreografisini Carlota Guerrero’nun yaptığı sanat performasının aşırı olduğunu söyleyerek eleştirdi.

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Madonna Madonna kızı Lourdes Leon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
çirkin .. üstelik hiç bir amaç yok gayret ettiği şey popüllerite ... anasının kuzusu..
Allah belanizi versin
Anasının kızı...
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