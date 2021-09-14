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Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"

14.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nde yaptığı açılışta cesur kıyafetiyle hafızalara kazınan Madonna, tören sonrası tuvaletten yaptığı paylaşımla şoke etti.

Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"

Önceki gece ABD’de gerçekleştirilen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açılışı yaparak geceye damga vuran Madonna, törenden sonraki partide de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

63 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan törenin ardından 1 Oak adlı gece kulübünde düzenlenen partiye katıldı.

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Madonna, ödül töreni sahnesi için tercih ettiği mayo kostüm stilini, partide de yineledi. Törende deri mayo giyen şarkıcı, after party’de farklı bir siyah mayo kostüm giyerek, stilini beyaz bir duvakla tamamladı.

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Gecenin sonunda Madonna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise şoke etti. Filtreyi abartan Madonna göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Madonna tuvalete girip yaptığı paylaşımla ise dalga konusu oldu. Madonna'nın poposunun görüntüsü "Bu ne hal" dedirtti.

Ekran Alıntısı

Madonna'nın bu görüntüsü sonrası paylaşımına "Kalça nakli mi yaptırdın?", "Kalça implantını ucuza mı getirdin?" gibi yorumlar yağdı.


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MTV
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