Mağara eş anlamlısı nedir? Mağara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi bulunur. Aralarında bu ilişki bulunan kelimeler benzer veya birbirlerinin büyük ölçüde anlamlarını karşılarlar. Bazı anlamdaş kelimelerin arasında tam anlamıyla bir anlam aynılığının karşılanmaması anlam bilimciler tarafından süregelen tartışmalara yol açmıştır. Mağara da eş anlamlısı olan sözcüklerden birisidir.
Türk ve Arap toplumları farklı alanlarda olduğu gibi birbirlerini dil alanında etkilemişlerdir. Türkçenin kelime haznesinde birçok Arapça kökenli kelime bulunur. Bu kelimelerden biri olan mağara kelimesi, Arapça "ġwr" kökünden türemiştir. Bu kökle aynı anlama gelen “maġāra(t)” sözcüğünden dilimize girmiştir. Mağara barınmak için kullanılan bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan yer kovuğuna verilen addır.
Mağara eş anlamlısı kelime "in" sözcüğüdür. İn kelimesi ise eş sesli bir kelimedir. Eş adlılık dil bilgisinde aynı zamanda sesteş, eş yazımlılık, eş gösterenlik, eş biçimlilik kavramlarıyla da isimlendirilir. Eş adlılık ilişkisi yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen farklı anlamları karşılayan kelimeler için kullanılır. Birbirlerinin eş seslisi olan kelimeler ilk görünüşte aynı gibi gözükseler de çok başka anlamları ifade ederler. İn kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Mağara.
Eş sesli olan in kelimesinin anlamlarından da anlaşılacağı gibi “in (I)”dir. Mağara ve in (I) kullanım yerlerinde büyük ölçüde birbirlerinin anlamlarını karşılarlar.
Mağara kelimesinin eş anlamı bir sesteş sözcüktür. Bu nedenle mağaranın eş anlamlısı kelime olan "in" kelimesinin sesteşliğinden dolayı oluşacak anlamsal karmaşıklığın giderilmesi adına cümle içinde kullanımları incelenebilir: