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Mağara eş anlamlısı nedir? Mağara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime haznesi yabancı kökenli kelimeler bakımından oldukça zengindir. Türkçe tarih boyunca etkileşimde bulunduğu dillerden kelime almıştır. Bu kelimeler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Mağara kelimesi Arapça kökenli olup dilimize yerleşen kelimeler arasındadır. Peki, mağaranın eş anlamlısı nedir?

Mağara eş anlamlısı nedir? Mağara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi bulunur. Aralarında bu ilişki bulunan kelimeler benzer veya birbirlerinin büyük ölçüde anlamlarını karşılarlar. Bazı anlamdaş kelimelerin arasında tam anlamıyla bir anlam aynılığının karşılanmaması anlam bilimciler tarafından süregelen tartışmalara yol açmıştır. Mağara da eş anlamlısı olan sözcüklerden birisidir.

Türk ve Arap toplumları farklı alanlarda olduğu gibi birbirlerini dil alanında etkilemişlerdir. Türkçenin kelime haznesinde birçok Arapça kökenli kelime bulunur. Bu kelimelerden biri olan mağara kelimesi, Arapça "ġwr" kökünden türemiştir. Bu kökle aynı anlama gelen “maġāra(t)” sözcüğünden dilimize girmiştir. Mağara barınmak için kullanılan bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan yer kovuğuna verilen addır.

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Mağara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mağara eş anlamlısı kelime "in" sözcüğüdür. İn kelimesi ise eş sesli bir kelimedir. Eş adlılık dil bilgisinde aynı zamanda sesteş, eş yazımlılık, eş gösterenlik, eş biçimlilik kavramlarıyla da isimlendirilir. Eş adlılık ilişkisi yazılış ve okunuşları aynı olmasına rağmen farklı anlamları karşılayan kelimeler için kullanılır. Birbirlerinin eş seslisi olan kelimeler ilk görünüşte aynı gibi gözükseler de çok başka anlamları ifade ederler. İn kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • İn (I):
  • Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk.

  • Mağara.

  • İn (II):
  • İnsan.

Eş sesli olan in kelimesinin anlamlarından da anlaşılacağı gibi “in (I)”dir. Mağara ve in (I) kullanım yerlerinde büyük ölçüde birbirlerinin anlamlarını karşılarlar.

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Mağaranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mağara kelimesinin eş anlamı bir sesteş sözcüktür. Bu nedenle mağaranın eş anlamlısı kelime olan "in" kelimesinin sesteşliğinden dolayı oluşacak anlamsal karmaşıklığın giderilmesi adına cümle içinde kullanımları incelenebilir:

  • Gezide rastladığımız in çok korkutucuydu.
  • Çok yağmur yağdığı için ine sığınmak zorunda kaldık.
  • İnde ilerledikçe birbirimizi göremez olduk.
  • Dedem karşı dağda bir in olduğunu söyledi.
  • Turistler tarihi çok eskiye dayanan bu ini ziyaret etmeye gelmişler.
  • Soğuktan çok üşüdüğümüz için inin içinde ateş yaktık.
  • İnin karanlık olacağını düşünerek çantalarımıza fener aldık.
  • Öğrenci evi diye verdikleri yer in gibi bir evdi.
  • Şu karşıdaki tepenin arkasında bir dağ gözüküyor, o dağda eski bir in var.
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