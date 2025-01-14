14 Ocak 2025 bugün Tv'de neler var? Salı akşamı hangi diziler yayınlanacak?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm TV takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI:
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
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