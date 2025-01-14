14 Ocak 2025 bugün Tv'de neler var? Salı akşamı hangi diziler yayınlanacak?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları tüm TV takipçileri merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

14 Ocak 2025 YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI:

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı