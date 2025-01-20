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Armağan Çağlayan "Böyle yasaklar 90'larda olurdu" dedi! Bülent Ersoy 'dedikodusu' şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 13:37
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Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çağlayan Bülent Ersoy'un Show TV'de yasaklanmış olma ihtimali üzerine yaptığı 'dedikodu' ile gündeme geldi.

Armağan Çağlayan "Böyle yasaklar 90'larda olurdu" dedi! Bülent Ersoy 'dedikodusu' şaşırttı

Yaptığı programlarla ve gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren Armağan Çağlayan sosyal medyayı salladı. Çağlayan son olarak 'dedikodu' yaptı ve iddiasıyla dikkat çekti.

Kutsal Damacana galasından görüntüleri televizyondan izleyen Armağan Çağlayan, fark ettiği bir detayı gündeme getirdi.

Show TV'nin galada çekilmiş Bülent Ersoy'a ait hiçbir görüntüyü yayınlamadığını vurgulayan Armağan Çağlayan, X'te paylaşım yaptı.

"Böyle yasaklar 90'larda olurdu" diyen Çağlayan, Bülent Ersoy'un Show TV'de yasaklanmış olma ihtimaline değindi. Ünlü televizyoncu "Dedikodu yapacağım. Show Tv’de Bülent Ersoy yasaklı mı? Magazin programında Kutsal Damacana filminin gala görüntülerini verdiler. Ama galanın olay olan Bülent Hanım’ın makyajını ve Bülent Hanım’ı hiç göstermedikleri gibi, haberini de vermediler! 90’lı yıllarda olurdu böyle yasaklar. Geri mi döndük o zamanlara?" dedi.

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KAVGA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çağlayan'ın sözleri üzerine sosyal medya takipçileri ünlü isme Dünya Güzellerim Tatilde programı Show TV'de çekilirken Bülent Ersoy ve makyözü arasındaki kavgayı hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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