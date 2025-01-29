Aşk iddiası ABD'yi karıştırdı! Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk mı yaşıyor? Son noktayı koydu

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Hollywood yıldızı Jennifer Aniston arasındaki aşk iddiaları magazin manşetlerinde bomba etkisi yarattı.

Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın hem Jimmy Carter'ın cenazesine hem de Donald Trump'ın yemin törenine katılmaması, ikilinin ilişkisinde sorun olduğu söylentilerine yol açtı.

The Daily Beast'in haberine göre, kaynaklar Michelle Obama'nın bu iki etkinliğe katılmamasının çeşitli nedenleri olduğunu belirtirken, boşanmanın yakın olduğunu öne sürdü.

Yazar Jessica Reed Kraus ise 15 Ocak'ta yazdığı bir gönderide, aylardır "Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" duyduğunu iddia etti.

SON NOKTAYI KOYDU

Jennifer Aniston bu iddiaların ardından açıklama yaptı ve ilişki söylentilerine 'Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum.' ifadelerini kullandı.