Ayşe Barım soruşturmasında Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Tarih belli oldu

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe Barım'ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar artınca ünlü menajer hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın da reklam aşkı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.

BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR

Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı.

Başsavcılıktan yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul Başsavcılığınca ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya 15 Ocak 2025 günü saat 11:00'da tanık sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldı.