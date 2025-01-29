MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berna Laçin şimdi de Silivri yorumuyla dikkat çekti! "Nuh'un gemisi gibi..."

Berna Laçin şimdi de Silivri yorumuyla dikkat çekti! "Nuh'un gemisi gibi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2025 07:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen Berna Laçin Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra Silivri yorumuyla dikkat çekti. Ayşe Barım tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Berna Laçin şimdi de Silivri yorumuyla dikkat çekti! "Nuh'un gemisi gibi..."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangının ardından yapılan yorumlar sonrasında Berna Laçin "Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da! Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece" diyerek gündeme gelmişti.

Gündemdeki konulara dair yorumlarıyla dikkat çeken Berna Laçin bu sefer de Silivri yorumuyla dikkat çekti.

"Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez" diyerek gündem oldu! "Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez" diyerek gündem oldu!

Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra paylaşım yapan Laçin "Silivri, Nuh’un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" dedi.

Berna Laçin'e hem olumlu hem de olumsuz yorumlar gecikmedi.

Ayşe Barım tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da son olarak tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

'Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı' Bolu faciası sonrası AK Partililer gündeme getirdi: Özelleşmesi gündemde

'Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı' Bolu faciası sonrası AK Partililer gündeme getirdi: Özelleşmesi gündemde

Trump'tan Suriye kararı! İsrail devlet televizyonu duyurdu

Trump'tan Suriye kararı! İsrail devlet televizyonu duyurdu

Canlı yayında el hareketi çekti! RTÜK inceleme başlattı!

Canlı yayında el hareketi çekti! RTÜK inceleme başlattı!

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.