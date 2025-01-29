Berna Laçin şimdi de Silivri yorumuyla dikkat çekti! "Nuh'un gemisi gibi..."

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangının ardından yapılan yorumlar sonrasında Berna Laçin "Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez kusura bakmayın da! Gidenler okumuş belirli bir yere gelmiş hali vakti yerinde insanlar sadece" diyerek gündeme gelmişti.

Gündemdeki konulara dair yorumlarıyla dikkat çeken Berna Laçin bu sefer de Silivri yorumuyla dikkat çekti.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra paylaşım yapan Laçin "Silivri, Nuh’un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" dedi.

Berna Laçin'e hem olumlu hem de olumsuz yorumlar gecikmedi.

Ayşe Barım tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da son olarak tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.