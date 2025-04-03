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Boykot gözaltılarında bir ünlü daha! Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel gözaltında

Ekrem İmamoğlu protestolarının ardından başlayan boykot çağrıları sonrası açılan soruşturma kapsamında bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında içerik üreticisi ve psikiyatrist olan Dr. Muhammet Enes Özel olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltındaki 11 isim adliyeye sevk edildi.

Boykot gözaltılarında bir ünlü daha! Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel gözaltında
Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrıları sonrası savcılık harekete geçti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişilerin gözaltına alınmasının ardından aralarında tanıdık isimler olduğu da ortaya çıktı.

ÜZÜMLÜOĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI... BİR ÜNLÜ İSİM DAHA

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişinin içinde bir sosyal medya fenomeninin de olduğu ortaya çıktı.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu

MUHAMMET ENES ÖZEL DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel de yer alıyor.

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Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu.

Başarır, müvekkilinin, hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi.

Başarır şunları paylaştı:

'Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti.'

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

'Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın.'

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan gözaltındaki 11 isim adliyeye sevk edildi.

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