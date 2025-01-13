Çağla Şıkel sevgilisi hakkındaki iddialara isyan etti: "Eğer 15 yaş küçükse..."

Çağla Şıkel, önceki akşam gittiği eğlence mekânı çıkışı yeni sevgilisi olduğu iddia edilen gençle görüntülenmemek için çabaladı ama başarılı olamadı. Magazincilere yakalanan Çağla Şıkel aşk hayatıyla yine gündeme geldi.

Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen genç sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

O anlar geçtiğimiz gün gündem oldu. Daha önce Nail Gönenli ile birliktelik yaşayan Şıkel "Kendisinden 15 yaş küçük" iddialarına da sosyal medyadan yanıt verdi.

Çağla Şıkel sosyal medyada kendini paylaşarak "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor" dedi.