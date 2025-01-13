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Çağla Şıkel sevgilisi hakkındaki iddialara isyan etti: "Eğer 15 yaş küçükse..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 07:46
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Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle yakalandığı iddialarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel "kendisinden 15 yaş küçük" iddialarına sitem etti. Başarılı isim aşk hayatına dair yapılan bu iddia sonrası paylaştı.

Çağla Şıkel sevgilisi hakkındaki iddialara isyan etti: "Eğer 15 yaş küçükse..."

Çağla Şıkel, önceki akşam gittiği eğlence mekânı çıkışı yeni sevgilisi olduğu iddia edilen gençle görüntülenmemek için çabaladı ama başarılı olamadı. Magazincilere yakalanan Çağla Şıkel aşk hayatıyla yine gündeme geldi.

Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen genç sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

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O anlar geçtiğimiz gün gündem oldu. Daha önce Nail Gönenli ile birliktelik yaşayan Şıkel "Kendisinden 15 yaş küçük" iddialarına da sosyal medyadan yanıt verdi.

Çağla Şıkel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Çağla Şıkel kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Çağla Şıkel sosyal medyada kendini paylaşarak "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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