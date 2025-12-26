MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı'nın mesajları ortaya çıktı! 'UP olmak istiyorum'

Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı arasında geçen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Timur Savcı hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı'nın mesajları ortaya çıktı! 'UP olmak istiyorum'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Savcı'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları yöneltilmişti.

Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı nın mesajları ortaya çıktı! UP olmak istiyorum 1

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Tutuklu Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındığında kendisine ait iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla güvenlik birimlerine teslim etmiş, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; bu kapsamda TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edildi.

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderen Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girdi.

Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı nın mesajları ortaya çıktı! UP olmak istiyorum 2

"UP OLMAK İSTİYORUM"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı nın mesajları ortaya çıktı! UP olmak istiyorum 3

Soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel mesajlar ortaya saçıldı! 'Milletin yatak odası...' Özel mesajlar ortaya saçıldı! 'Milletin yatak odası...'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamıyor Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı! Güllü soruşturmasında bilirkişi raporu sonuçlandı!
Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci Timur Savcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.