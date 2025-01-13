Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasında kavga! Elçin Sangu dava belgelerini paylaştı

Ayşe Barım gündemi sırasında Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya üzerinden tartıştı. Birsen Altuntaş oyuncuya "Son olarak Elçin Sangu, senin asıl hesabının eski menajerinle ilgili olduğunu herkes çok iyi biliyor. Eski menajerin Başay Okay'ın açtığı davayı kaybettin, mahkeme eski menajerine 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL'yi faiziyle ödemesine karar verdi. Sen giden paralarına üzülüyorsun galiba..." dedi.

Dün 'sana bir sürprizim var' diyen Sangu yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bahsedilen davanın bozularak yeniden görüldüğü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu "Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır" diyerek belgeleri paylaştı.

"Buraya bir magazin dedikodusu tabii ki bırakmayacağım" diyen Elçin Sangu devamında şunları yazdı:

"Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun. Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına."

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş Tartışması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Elçin Sangu dava belgelerini paylaşmasında haklı Tartışmanın sosyal medyada bu kadar büyümesi gereksiz. Birsen Altuntaş'ın eleştirileri yerinde değil.