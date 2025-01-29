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  4. Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın tutuklanmasına isyan etti! "Henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı..."

Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın tutuklanmasına isyan etti! "Henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2025 07:40
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Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasını, Ayşe Barım'ı dizilerde tekelleşme gündemi sırasında eleştiren Farah Zeynep Abdullah eleştirdi. Etki ajanlığı konusuna da değinen oyuncu yine sözünü sakınmadı.

Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın tutuklanmasına isyan etti! "Henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı..."

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah son dönemde gündeme dair sözünü sakınmıyor. Daha önce Ayşe Barım'ı ve oyuncularını eleştiren Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın tutuklanmasına sessiz kalmadı.

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Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek" ile suçlandı. Sevk yazısında Barım'ın şirket faaliyetlerinin "etki ajanlığı amacı itibarıyla ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu" ifadesi de kullanıldı.

Farah Zeynep Abdullah da bu konuya değindi. "İlk kez uzun yazacağım" diyen oyuncu şunları söyledi:

"Sektördeki denetim problemi, kuralsızlık, haksızlıklar konuşulurdu, tekelleşme konuşulurdu, belki iyi sonuçlar doğururdu, çok fazla insan da vardı fikirlerini veya yaşadıklarını paylaşmak, kendileri için olmasa bile başkalarına fayda sağlayabilecek bilgiler aktarmak için cesaret bulmuş olan… Hep birlikte daha fazla mağduriyet önlenebilirdi belki. Amaç sadece bir kadının yaptıkları veya yapmadıkları değil, yapımcıları da, genel olarak kurulmuş düzenlerini de iyileştirmekti. Ve evet, medya baskısı olmasa inanın yıllardır şahsen de yaşadığım gibi kim ne derse desin sektör içinde bunları konuşana arkasından deli meli gibi etiketler yapıştırıp yola devam edilirdi."

"AKILALMAZ BİR YERDEYİZ"

"Bunlar elbet konuşulacak, biz olmasak bile bizden sonrakiler konuşacak" diyen oyuncu devamında ise şunları yazdı:

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"Ama şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından -ki imza kampanyaları da yapılmıştı, bu nasıl saçmalık da demiştik o kafana göre suçlama yasasına- ve helpturkey paylaşımlarından ötürü Ayşe'nin tutuklandığı, akılalmaz bir yerdeyiz. yine ve yeniden ve zaten, aslında her zamanki gibi önce adalet dediğimiz bir noktadayız."

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"İYİCE B.K OLDU HER YER"

Farah Zeynep Abdullah sözlerini bitirirken "Her şey ama her şey birbirine girmiş durumda bir yandan insanlar hiç uğruna ölürken bir yandan yaşayanların da umutları ölüyor, hayatları ellerinden alınmış insanların ardından kendi hayatına dönmeye, çaresizce yaşama devam etmeye çalıştıkça orada da bambaşka bir karanlığa terk edilmiş hissediyorsun. İyice b.k oldu her yer" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım
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