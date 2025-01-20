Hamile eşini bırakıp yengesiyle kaçtı! Müge Anlı'da ortalık yine karıştı... Rahmi Özkan çıldırdı

Müge Anlı'da 27 yaşındaki Oğuz Çelik, hasta ağabeyini ve hamile karısını terk ederek 40 yaşındaki yengesi Revşan ile kaçtı. Yengenin geçtiğimiz hafta yayına bağlanarak söylediği sözler ağızları açık bıraktı.

Oğuz Çelik bugün ise katıldığı canlı yayında annesiyle yüzleşti. Annesine "Senin yüzünden bakkala bile çıkamıyorum" diyen adam herkesi şoke etti.

Oğuz Çelik'in sözleri Müge Anlı'yı çok kızdırdı. Ünlü sunucu "Annen gitmedi kaçmadı, yengeni alıp kaçıran sensin. Annemle amcan mı kaçtı sanki? Önce bir özür dile" diyerek sinirlendi.

Çelik daha sonra ise Rahmi Özkan'a da tepki göstererek "Orada avukat bey çıkıyor da benim adamlığa laf ediyor nasıl söyleyebilir ya" dedi. Bu anlara Müge Anlı yine müdahale etti "Neyinden bahsedecekti? Sen kafayı mı çarptın oğlum? Sen kiminlesin senin karın hamile senin ne işin var yengenle?" diyerek kızdı.

"MERHAMET ET MERHAMET!"

Özkan da bu duruma tepki göstererek sinirlendi ve şunları söyledi:

"Yazıklar olsun ki böyle eli öpülecek bir ananın oğlusun! Yazıklar olsun! Adamlılığın raconunu bilsen bu konuyu ortaya getirip sormazdın! Kalkıp da öz kardeşin yahu merhamet et merhamet! Nasıl kalkıp da öz kardeşinin hanımını alır da kalkarsın? Milli yuvanın kutsallığını ayaklar altına altın. Yazıklar olsun!"