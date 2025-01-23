İnci Taneleri, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, Survivor için karar verildi! O dizi yayın akışından kaldırıldı! Bu akşam yayınlanacaklar mı?

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızlıca yayıldı. Sömestr tatili sebebi ile doluluk oranının yüzde 90 olduğu öğrenilen ve 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangın nedeniyle 78 kişi hayata gözlerini kapadı.

KANALLARIN YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİRİLDİ

Yaşanan bu facianın ardından 22 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde milli yas ilan edildi. Milli yas sebebi ile kanalların yayın akışlarında da değişikliğe gidildi ve fenomen dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi.

Bu akşam ise dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, Survivor yeni bölümleri var mı? İşte 23 Ocak 2025 güncel TV yayın akış bilgisi...

Perşembe akşamları Kanal D'de İnci Taneleri, Show Tv'de Siyah Kalp, Now Tv'de Hudutsuz Sevda ve Tv8'de ise Survivor izleyicisinin karşısına çıkıyor.