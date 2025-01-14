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  4. Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 08:25
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Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yüksel'in iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim geniş bir hayran kitlesine de ulaştı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü oyuncu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yüksel'in dergi için verdiği iddialı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır.

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Genç yaşında oyunculuğa yönelen Yağmur Yüksel ilk oyunculuk deneyimini Kan Çiçekleri dizisinde yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kan Çiçekleri konusu Yağmur Yüksel
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