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Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar! Yusuf Yazıcı ile poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2025 08:16
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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlendikten sonra hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un karnı burnunda. Oyuncu eşiyle poz verince beğeni topladı.

Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar! Yusuf Yazıcı ile poz verdi

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Sosyal medyada sürpriz nikahlarını duyuran ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk soyadını da "Yazıcı" olarak değiştirmişti. Bu değişiklik sonrası müjdeli haber de geldi.

Nikahtan birkaç ay sonra, Melisa Aslı Pamuk, bebek müjdesini takipçileriyle paylaştı. Şu anda erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu, eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte fotoğraf çekildi.

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Hamileliğinin sonlarına yaklaşan Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda siyah-beyaz pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı’nın bu özel anı, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü çift, çok yakında bebeklerini kucaklarına alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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