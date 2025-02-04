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  4. Oytun Erbaş özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Kızın kulağına yaklaşıyorum...' Esra Ezmeci kendini tutamadı

Oytun Erbaş özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Kızın kulağına yaklaşıyorum...' Esra Ezmeci kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 14:47
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Her açıklaması olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı'nın sunumuyla Beyaz Tv ekranlarında yayınlanmaya başlanan 'Daha Neler' programının konuğu Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu. Özel hayata, cinsel yaşama dair konuların ele alındığı programda Oytun Erbaş özel hayatını hiç çekinmeden anlattı. Erbaş'ın anlattıkları karşısında Esra Ezmeci kendini tutamadı.

Oytun Erbaş özel hayatını hiç çekinmeden anlattı! 'Kızın kulağına yaklaşıyorum...' Esra Ezmeci kendini tutamadı

Her yorumu, her açıklaması ve paylaşımı adeta olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı ile birlikte Beyaz Tv ekranlarında 'Daha Neler' programına başladı.

Gündeme, özel hayata ve cinsel yaşama dair konuların ele alındığı programa Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci konuk oldu. Programın bir bölümünde özel hayatını hiç çekinmeden anlatan Oytun Erbaş özel hayatını açık açık anlattı.

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Erbaş; 'Bir kişi eğer kendisinden ne kadar çok bahsederse karşı taraf ona o kadar güvenir. Onu için ben bütün sırlarımı kusuyorum. Bu adam güvenilir diye düşünüyorlar.' dedi.

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'KULAĞINA GİDİYORUM...'

Erbaş 'Çok sevdiysem ne yapıyorum biliyor musun?' diyerek şöyle devam etti; 'Çay yapıyor, yemek yapıyor ya mesela. Bana bir çorba yapar mısın diyorum. Salçayı koy, suyu koy karıştır diyorum. Sonra yapıyor ya kulağına gidiyorum evlen benimle.' diyorum diye konuştu.

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KENDİNİ TUTAMADI

Ezmeci bu anlarda kendini tutamadı ve 'Kızı kandırıyor. Evlenme vaadiyle kız kandırıyor. Kız inandı ama... Kızı beklentiye soktu. Kız zannetti ki evlenecek...' ifadelerini kullandı.

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Esra Ezmeci Oytun Erbaş
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