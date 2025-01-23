Ricky Gervais üzen haberi verdi! After Life'ın Brandy'si 'Anti' hayatını kaybetti

Ricky Gervais, popüler dizisi 'After Life''da rol alan 13 yaşındaki köpeği Anti'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gervais, Anti'nin kaybıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve 'After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu" dedi.

AFTER LİFE KONUSU

'After Life' dizisinde Ricky Gervais, eşinin ölümünün ardından kederini aşmaya çalışan Tony adlı karakteri canlandırıyordu. Dizide, Anti ise Tony’nin en iyi arkadaşı olan Brandy karakterine hayat veriyordu.

13 yaşında hayatını kaybeden Anti, dizinin duygusal anlarına derinlik katan ve izleyicinin kalbini kazanan bir karakterdi.