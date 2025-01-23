TikTok'ta viral oldu! Tavan projektörlü astronot gece lambası bugüne özel indirimde

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Çok satanlar listesinde: Recsg Yıldız Projektörü Galaksi Gece Işığı

Uzaktan kumanda ile nebulanın ve yıldızlı gökyüzünün rengini, parlaklığını, yanıp sönme frekansını ayarlayabilir ve projeksiyon efektini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Film akşamları veya oyun akşamları için mükemmel ve etkileyici bir ışık sunan bu projektörde astronotun kafası, manyetik çekimle 360° döndürülebilir, bu da nebulanın herhangi bir yere serbestçe yansıtılmasına olanak tanır. Zamanlayıcıyı 45 veya 90 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Yıldızların altında uyurken LED gece lambası projektörü otomatik olarak kapanır. Gece boyunca açık kalması için zamanlayıcı durdurulabilir. Sizin veya çocuklarınızın daha iyi uyuyabileceği sıcak ve sakin bir ortam yaratabilirsiniz. Bu yıldızlı gökyüzü tavan projektörü, parlaklık ayarlı gece lambası, çalışma masası, bilgisayar için küçük flaş lambası olarak kullanılabilir. Randevular, oyun akşamları, film akşamları ve partiler için güzel bir atmosfer sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel bir efekt veriyor ve bayağı iyi bir ışıklandırması var."

"Fotoğraflardaki gibi çıktı, başka satıcılarda bir tık daha pahalı diye burayı seçtim ama sanırım hepsi standart ve aynı ürünler, fotoğraflarda başka ürün başka değil yani. Sadece yeşil yıldızları kapatma özelliği olsaydı çok iyi olurdu, kumandadan basıyorsunuz kapatıyor fakat 2-3 saniye sonra tekrar sönükten aydınlığa geliyor, ben de üzerini bir şeyle örterek çözüm buldum, çünkü yeşil yıldızlar biraz fazla aydınlık veriyor odaya."

Bu içerik 21 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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